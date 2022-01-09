Стало известно, когда российские фигуристы отправятся на Игры в Пекин

Сборная России по фигурному катанию отправится на Олимпийские игры — 2022 в Пекин 1 февраля из Красноярска. Об этом РИА «Новости» сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган.

«Сборная России по фигурному катанию отправится в Пекин 1 февраля из Красноярска», — заявил Коган.

Зимние Олимпийские игры — 2022 пройдут с 4 по 20 февраля. Всего будет разыграно 109 комплектов медалей в семи видах спорта (15 дисциплин).

Ранее стало известно, что сборная Северной Кореи отказалась от участия в Играх из-за действий «враждебных сил» и глобальной пандемии коронавируса.