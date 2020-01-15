Стало известно, когда пройдет сочинский этап чемпионата мира по автогонкам

По данным издания, в «Формуле-1» продолжает выступать россиянин Даниил Квят. На младшие серии «Формулы-2» и «Формулы-3» приедут несколько российских гонщиков: Артем Маркелов, Роберт Шварцман и Александр Смоляр.

Уточняется, что чемпионат стартует в австралийском Мельбурне 15 марта, а завершится на трассе «Яс-Марина» в Абу-Даби 29 ноября. В этом сезоне будет проведено 22 этапа.