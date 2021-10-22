Стало известно, когда пройдет фестиваль Quiksilver New Star Camp

В следующем году с 1 по 10 апреля пройдет фестиваль экстремального спорта и музыки Quiksilver New Star Camp. Об этом сообщил портал Pravda.ru.

По данным издания, мероприятие проведут на круглогодичном горном курорте «Роза Хутор» в Сочи. Гостей фестиваля ждут катание на сноуборде и лыжах, соревнования среди профессионалов и любителей, dj-сеты в горах под открытым небом, а также кинопоказы и лекции.