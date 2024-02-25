Спорт 25 февраля 2024, 15:26 Стало известно, когда Минспорт примет решение об участии россиян в ОИ Матыцин: в России примут решение по Олимпиаде после «финальных критериев» МОК РИА «Новости»

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Министерство спорта России подождет финальных рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску россиян на Олимпийские игры 2024 года. По его результатам вместе с Олимпийским комитетом России (ОКР) примут решение, будут ли участвовать отечественные атлеты, сообщило РИА «Новости».

«Ключевыми факторами будут уважение наших спортсменов и тренеров и соблюдение Олимпийской хартии», — заявил министр спорта России Олег Матыцин.

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Он добавил, что некоторые федерации требуют, чтобы российские спортсмены подписали декларации, нарушающие базовые принципы равенства.

Матыцин назвал такие условия неприемлемыми для наших спортсменов.

До этого президент Владимир Путин дал поручение Минспорту и Олимпийскому комитету сформировать предложения по участию российских атлетов в летних Олимпийских играх в Париже. Помощник главы государства Игорь Левитин пояснил, что нужно сделать выбор по каждой федерации, на каких условиях атлеты согласятся принять участие в Олимпиаде и какие декларации им предпишут.