Стало известно, когда Ибрагимович будет готов завершить карьеру

Бомбардир «Милана» Златан Ибрагимович готов повесить бутсы на гвоздь в случае победы своей команды на чемпионате или Кубке Италии. Об этом написала «Политика Сегодня» со ссылкой на профильные СМИ.

Ибрагимович играет за итальянский клуб с 2020 года. Действие его контракта с «Миланом» истекает в июне 2022 года.

В текущем сезоне он отыграл 18 матчей. Нападающий записал в свой актив восемь голов и отметился двумя результативными передачами. Трансферную стоимость футболиста оценивают в четыре миллиона евро.