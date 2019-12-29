Стало известно, когда Емельяненко выйдет на ринг в Европе

Следующий бой российского бойца смешанного стиля (ММА) Федора Емельяненко состоится летом 2020 года. Поединок пройдет в Европе и станет предпоследним в его спортивной карьере.

«Следующий бой пройдет летом 2020 года в Европе», — сообщили ТАСС в организации Bellator.

Федор Емельяненко выйдет на ринг в Европе в рамках своего прощального тура. Первый бой прошел 29 декабря в Японии. где россиянин одержал победу нокаутом в первом раунде. Он выступал против американца Куинтона Джексона.

Всего на счету Емельяненко 39 побед и шесть поражений в MMA. После боя в Европе спортсмен выступит в Москве и поставит точку в карьере.

Федор Емельяненко родился 28 сентября 1976 года. Он неоднократно выигрывал чемпионаты мира по смешанным боевым искусствам в тяжелом весе и становился чемпионом России по боевому самбо. Боец является мастером спорта международного класса по дзюдо и заслуженным мастером спорта по самбо.