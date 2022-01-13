Тренер рассказал, как слепых детей учат борьбе

Многие дети в России в силу особенностей физического развития не всегда способны посещать те кружки и секции, которые действительно хотят. Однако тренер Ислам Исрапилович решил не бросать таких ребят в беде. Он обучает слепых подростков дзюдо. О том, как происходит процесс обучения, тренер рассказал в беседе с NEWS.ru.

Специалист рассказал, что в работе со слепыми детьми важно находить индивидуальный подход. По его словам, детям необходимо давать возможность раскрыться. Он подчеркнул, что ребятам с особенностями обычно приходится тратить больше времени на обучение.

«То, что у обычного спортсмена занимает год, у незрячего может занять в два раза больше времени. Но есть и талантливые ученики, которые схватывают все на лету. Не нужно их жалеть — нужно дать им немного свободы», — отметил Ислам Исрапилович.