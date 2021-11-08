Стало известно имя победителя 18-го этапа чемпионата «Формулы-1»

Пилот команды Red Bull, голландец Макс Ферстаппен занял первое место на 18-м этапе чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Мексики. При этом спортсмен стартовал третьим. Об этом сообщил «Спорт-Экспресс» со ссылкой на Sky Sports.

Гонка состоялась на автодроме имени братьев Родригес в Мексике. Ферстаппен отметил, что в какой-то момент не справился с управлением болида, из-за чего ему пришлось сбросить скорость.

«Я ожидал появления желтых флагов из-за этого инцидента, поэтому немного сбросил скорость. Если бы не это, то даже проблемы с балансом не помешали бы завоевать поул. Не лучший результат, но лучше стартовать третьим, чем вторым», — поделился он.

В дальнейшем ему удалось вырваться на первое место. Следом в турнирной таблице расположился британец Льюис Хэмилтон из Mercedes. Третье место досталось Серхио Пересу из Red Bull, передали «Известия».