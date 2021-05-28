Стало известно имя нового тренера «Ювентуса»

Пост главного тренера «Ювентуса» займет Массимилиано Аллегри. Он уже работал с туринским клубом ранее. Об этом сообщил официальный сайт команды.

«Массимилиано Аллегри — новый тренер „Ювентуса“. <...> Мы готовы снова сотрудничать с Аллегри, чтобы вместе строить наше будущее с его большим профессионализмом, его моральной силой и блестящими идеями», — говорится в сообщении сайта.

Новый наставник черно-белых уже работал в клубе с 2014 года по 2019 год. Под его руководством «Ювентус» пять раз побеждал в серии А, четыре раза выигрывал Кубок Италии, два раза завоевывал Суперкубок Италии и два раза доходил до финала Лиги чемпионов.

28 мая стало известно, что с поста главного тренера туринцев ушел Андреа Пирло, который вместе со своими подопечными менее чем за год работы завоевал Кубок и Суперкубок страны.