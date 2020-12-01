Стало известно имя нового президента Федерации биатлона Москвы
Новым главой московской Федерации биатлона стал вице-президент Союза биатлонистов России, судья международной категории Иван Мелихов. Об этом сообщил портал News.ru.
«Дни.ру» отметили, что предыдущий руководитель организации Сергей Рожков решил не выдвигать свою кандидатуру.
В состав президиума федерации также вошли двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева и ее сестра Оксана, глава спортивной школы «Юность Москвы» Алексей Баранов, директор спортивного клуба «Тушино» Сергей Панкин, а также Сергей Масич и Николай Ерастов.