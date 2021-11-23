Стало известно имя нового главного тренера молодежной сборной по хоккею

Сергей Зубов стал главным тренером молодежной сборной России по хоккею. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на сайт Федерации хоккея России (ФХР).

Зубов отметил, что готов поддержать команду в преддверии молодежного чемпионата мира. Олег Браташ, который занял эту должность в октябре вместо Игоря Ларионова, стал старшим тренером. Браташ подчеркнул, что Зубов обладает богатым спортивным опытом, а кроме того отлично владеет английским языком.

«Считаю, что знаний и опыта нашему тренерскому штабу для работы на крупном турнире должно хватить. У нас хорошая талантливая команда, продолжаем подготовку в штатном режиме», — заявил Зубов.