Главным арбитром ½ финала Лиги наций Италия — Испания назначен россиянин Сергей Карасев. Помогать ему будут Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на пресс-службу Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Матч между сборными Италии и Испании пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане. Игру можно будет посмотреть в 21:45 по московскому времени.

Также в ассоциации указывается, что резервным арбитром матча назначен Сергей Иванов.