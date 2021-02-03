Стало известно, где сборная России по волейболу будет готовиться к ЧМ-2022

Чемпионат мира по волейболу FIVB 2022 примут 10 городов России. В нем будут участвовать 24 команды. Состязание пройдет с 26 августа по 11 сентября.

«Федерация волейбола выбрала „Волей Град“ базой сборной России не случайно. У базы очень удобное расположение, развитая гостиничная и транспортная инфраструктура», — отметил министр спорта Краснодарского края Алексей Чернов.