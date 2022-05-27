Стало известно, где пройдет чемпионат мира по хоккею в 2023 году

В 2023 году чемпионат мира по хоккею, который перенесли из Санкт-Петербурга, пройдет в двух странах. Об этом написала «Политика Сегодня».

Хозяйками чемпионата станут Финляндия и Латвия. Их официально утвердили в качестве стран, которые примут турнир. Это решение приняли участники ежегодного конгресса Международной федерации хоккея на льду (IIHF).

Уточняется, что состязание должно было пройти в Петербурге с 5 по 21 мая 2023 года. Северную столицу лишили права проведения чемпионата из-за ситуации на Украине.