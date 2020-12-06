Стало известно, где похоронят автора «золотого гола» Виктора Понедельника

Бывшего футболиста сборной СССР Виктора Понедельника похоронят в Ростове-на-Дону. Он скончался 5 декабря в возрасте 83 лет.

Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе администрации города.

«Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко выразил соболезнования семье Виктора Понедельника. Похороны легендарного советского футболиста пройдут в Ростове-на-Дону», — сообщили там.

О смерти Виктора Понедельника 5 декабря сообщила его дочь Анастасия. Он играл в сборной СССР, когда она победила на первом чемпионате Европы в 1960 году. Понедельник забил решающий гол, который позволил советским футболистам обыграть Югославию. Он оставался единственным живым чемпионом того турнира — с его смертью в живых не осталось ни одного победителя того турнира.

Понедельник играл за ростовские «Ростсельмаш» и СКА, а также участвовал в сборной СССР во время чемпионата Европы 1964 года. В тот раз он и другие футболисты стали серебряными призерами соревнований. В общей сложности Понедельник представлял СССР в 29 матчах — за это время он отправил в ворота противников 20 мячей. В 1966 году завершил спортивную карьеру и начал тренировать команду «Ростсельмаш». В 1969 году стал спортивным обозревателем, а затем написал несколько книг о футболе.