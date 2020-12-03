Стало известно, что регулярные занятия спортом влияют на стойкость перед COVID-19

Чем чаще люди занимаются спортом, тем меньше у них вероятность заболеть COVID-19. Об этом говорится в исследовании «Фитнес vs Corona». А еще с регулярными тренировками коронавирус переносится легче, рассказала соавтор исследования, президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселева.

Исследование «Фитнес vs Corona» провели Ассоциация операторов фитнес-индустрии и исследовательская компания Content Research, сообщило радио Sputnik. Опрос прошел в интернете, на вопросы ответили около 7800 граждан из всех федеральных округов России. Социологи опрашивали бывших клиентов фитнес-клубов, сторонников здорового образа жизни и спортсменов-любителей.

На 25% реже болеют COVID-19 те, кто тренируется не меньше двух раз в неделю, по сравнению с теми, кто забросил спорт с марта.

COVID-19 не болело 85% респондентов, а 15% опрошенных перенесло коронавирус. При этом тяжело болевших среди заразившихся коронавирусом было больше тех, кто не уделяет внимание спорту. Несмотря на это 15% опрошенных отказались от тренировок в фитнес-клубах, а 6% вообще не выполняют какие-либо физические упражнения с марта.

«По итогам этого исследования мы получили, что те, кто не ходили в фитнес-клубы, болели коронавирусом на 25% чаще. Это показатель того, что надо чаще заниматься», — заявила Киселева.

На основании исследования она сделала вывод, что при регулярных тренировках люди реже заражаются и легче переносят болезнь. Занятия помогли проще перенести COVID-19 в 49% случаев. Социологи хотели показать своим исследованием важность физической активности.

Посещать фитнес-клубы и заниматься на площадках особенно важно при работе на удаленке и домашнем времяпрепровождении в силу коронавирусных ограничений.