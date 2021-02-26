Стальные бицепсы: турнир по армрестлингу «Волчья сила» пройдет в Москве

В Москве пройдет важный турнир по армрестлингу «Волчья сила». В нем примут участие результативные российские спортсмены, у каждого из которых уже есть множество регалий и достижений, а большинство из них являются чемпионами страны в своем весе.

Источник фото: katya-husky.livejournal.com

Соревнования пройдут 27 февраля в клубе «Секстон» в Москве. Турнир является одним из крупнейших в нашей стране по профессиональному армрестлингу. «Волчья сила» относится к числу самых ярких турниров в России и не первый год проводится под патронажем мотоклуба «Ночные волки».

Место проведения — клуб «Секстон» выбрано неслучайно. Соревнования состоятся при поддержке таких организаций, как Федерация армрестлинга России, Профессиональная лига армрестлинга и Всемирная богатырская лига «Сильнейшая нация мира».

Как известно, спорт, в котором оппоненты сражаются в силе бицепса, ладони и запястья, по системе весьма похож на другие единоборства с полным контактом. Во-первых, армрестлингом занимаются и мужчины, и женщины. Во-вторых, здесь есть разделение участников по весовым категориям, а в-третьих, сражения делятся на раунды. В этот раз зрителей ожидают сражения опытнейших рукоборцев сразу в трех разных дивизионах, включая и самый тяжелый.

В одном из самых легких весов к столу выйдут два прославленных спортсмена.

Мастер спорта Михаил Рябоконь участвовал в «Волчьей силе» еще в 2016 году и становился ее победителем в категории до 80 килограммов, в этом же дивизионе он был серебряным призером чемпионата России и выигрывал Кубок страны.

Против него впервые выйдет бронзовый призер чемпионата России, также бравший и кубок, но в категории до 70 килограммов — Дмитрий Сухов. Он тоже член клуба «Волчья сила». Этот поединок особенно интересен разноплановостью соперников. Рябоконь славится умением брать стремительнейший старт, в то время как Сухов делает ставку на физическую мощь и занимается бодибилдингом — ему по силам делать жим штанги 170 килограммов от груди, при этом он сам весит на центнер меньше.

В более тяжелом весе на бой выйдет действующий чемпион страны в категории до 100 килограммов Виталий Тимофеев, который также брал Кубок России в категории свыше 100 килограммов. Молодому спортсмену будет оппонировать Акиф Гусейнов, выигрывавший крупные региональные турниры как в армрестлинге, так и в бодибилдинге, а также силовом экстриме и пауэрлифтинге.

В самом тяжелом весе нас ждет противостояние двух матерых спортсменов. Максима Цирюльникова можно назвать одним из ветеранов российского армрестлинга и харизматическим лидером команды «Волчья сила» — он является действующим чемпионом России и обладателем Кубка страны в категории до 100 килограммов, а также мастером спорта как в этом спорте, так и в тяжелой атлетике, а еще обладателем почетного титула «Номер один».

С рязанской звездой выйдет биться Антон Литовский из Смоленска — он много раз брал медали в первенствах Московской области в супертяжелом весе и выигрывал бронзу чемпионата России по силе удара. Кроме того, Литовский занимается боксом и работает тренером.

Трансляция турнира будет идти на канале «Спортивный» 27 февраля в 17:55 по московскому времени. Телеканал доступен клиентам Триколора под № 607 в общем списке каналов, а также в приложении «Триколор Кино и ТВ» и веб-версии онлайн-кинотеатра.