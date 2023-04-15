Спорт 15 апреля 2023, 09:50 Стали известны все пары в плей-офф НБА Определились все пары в плей-офф НБА Unsplash

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Стали известны все пары в плей-офф НБА. Об этом сообщила пресс-служба американской Национальной баскетбольной лиги.

Ранее в НБА завершился раунд на вылет плей-ин, по итогам которого определились участники плей-офф с нижними номерами посева.

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В сетке плей-офф Западной конференции сыграют следующие пары:

Сакраменто» — «Голден Стэйт»

«Денвер» — «Миннесота»

«Финикс» — «Лос‑Анджелес Клипперс»

«Мемфис» — «Лос‑Анджелес Лейкерс»

На Востоке встретятся:

«Филадельфия» — Бруклин»

«Бостон» — «Атланта»

«Кливленд» — «Нью‑Йорк»

«Милуоки» — «Майами»

Первые матчи раунда плей-офф начнутся в ночь на 16 апреля. Команды сыграют в серии до четырех побед, максимально в раунде может пройти семь матчей. Действующим чемпионом лиги является «Голден Стэйт Уорриорз» из Калифорнии.

Ранее НБА объявила тройку игроков на приз лучшему игроку регулярного сезона. На награду претендуют Яннис Адетокумбо («Милуоки»), Никола Йокич («Денвер») и Джоэл Эмбиид («Филадельфия»).