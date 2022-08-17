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    17 августа 2022, 16:01

    Стали известны возможные сроки возвращения Фернандеса в профессиональный футбол

    Артур Блянихов

    Агент бывшего защитника российской сборной и московского ЦСКА Марио Фернандеса рассказал, что игрок готов вернуться в профессиональный футбол после рождения сына. Об этом написала «Свободная пресса» со ссылкой на профильные СМИ.

    По данным издания, после приостановки карьеры Фернандес тренируется индивидуально и поддерживает форму у себя на родине. Представитель футболиста обозначил, что только с середины сентября можно будет вести предметный разговор о возобновлении карьеры Фернандеса. Отмечается, что контракт защитника со столичными «армейцами» не расторгнут.