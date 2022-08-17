Стали известны возможные сроки возвращения Фернандеса в профессиональный футбол

Агент бывшего защитника российской сборной и московского ЦСКА Марио Фернандеса рассказал, что игрок готов вернуться в профессиональный футбол после рождения сына. Об этом написала «Свободная пресса» со ссылкой на профильные СМИ.

По данным издания, после приостановки карьеры Фернандес тренируется индивидуально и поддерживает форму у себя на родине. Представитель футболиста обозначил, что только с середины сентября можно будет вести предметный разговор о возобновлении карьеры Фернандеса. Отмечается, что контракт защитника со столичными «армейцами» не расторгнут.