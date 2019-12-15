  • Стали известны условия допуска российских спортсменов к Олимпиаде

    15 декабря 2019, 20:33

    Алена Макаренко

    Отечественные спортсмены смогут выступить на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио, если будут даны гарантии невиновности россиян. С таким заявлением выступил глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Себастьян Коу, сообщила Independent.
    Стали известны условия допуска российских спортсменов к Олимпиаде

    Руководство организации должно получить гарантии невиновности спортсменов из России.

    «Пока не почувствуем абсолютную уверенность в непричастности российских спортсменов к нарушениям антидопинговых правил, мы не будем рисковать», — заявил Коу.

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    Главная цель IAAF — не подвергать опасности карьеру «чистых» атлетов. Такие спортсмены основную часть жизни посвятили своей основной цели — добиться успеха. Поэтому Коу готов любыми способами защищать права атлетов, непричастных к допинговому скандалу.

    Он напомнил про их право от рождения — честно состязаться. По словам главы IAAF, про это часто забывают. Однако помогать таким спортсменам — большая забота, и Коу счастлив говорить об этом.

    Всемирное антидопинговое агентство отстранило Россию от участия в Олимпийских и и Паралимпийских играх, чемпионатах мира на четыре года. Такой вердикт исполком вынес 9 декабря. Кроме того, России запретили проводить на своей территории крупные международные турниры.

    Только «чистым» спортсменам разрешат выступать под нейтральным флагом. Эти санкции Россия намерена обжаловать в Спортивном арбитражном суде.

    Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа.