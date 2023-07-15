Спорт 15 июля 2023, 18:35 Стали известны стартовые составы «Зенита» и ЦСКА на матч Суперкубка России ФК «Зенит» и ЦСКА назвали стартовые составы на матч Суперкубка России Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

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Петербургский «Зенит» и московский ЦСКА определились с игроками, которые выйдут на поле на старте матча за Суперкубок России. Списки команды опубликовали на своих сайтах.

В составе сине-бело-голубых с первых минут появится Малком и Клаудиньо, который несколько дней назад получил травму. На страже ворот — Кержаков. Также выйдут на поле Караваев, Чистяков, Ренан, Сантос, Барриос, Ду Кейрос, Мантуан и Кассьерра. Мостовой остался в запасе.

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У армейцев ворота будет защищать Акинфеев. Среди полевых игроков: Гаич, Дивеев, Роша, Мойзес, Зайнутдинов, Зделар, Мендес, Мухин, Чалов и Заболотный.

Матч за Суперкубок России пройдет в субботу в Казани. ЦСКА выиграл Кубок России. «Зенит» является действующим чемпионом страны.

Ранее полузащитник сербского футбольного клуба «Црвена Звезда» Кингс Кангва отклонил предложение перейти в «Крылья Советов». По словам футболиста, в качестве новой команды он рассматривает только «Зенит».