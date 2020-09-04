Стали известны соперники «Спартака» на групповом этапе Кубка России по футболу

Футболисты московского «Спартака» на групповом этапе Кубка России сыграют со столичной «Родиной» и «Енисеем» из Красноярска.

Результаты жеребьевки, которая состоялась 4 сентября, сообщил ТАСС. Команды оказались в группе 2.

Новый формат проведения Кубка России утвердили перед стартом сезона-2020/21. Теперь вместо 1/32 и 1/16 финала формируют 10 групп по три команды. В составе каждой из них — по одному клубу из Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ), Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и Олимп — Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ).

В матче Лиги наций российские футболисты обыграли сербов со счетом 3:1. Два гола забил капитан команды Артем Дзюба. Второй мяч, который спортсмен отправил в сетку левой ногой, он назвал ответом хейтерам.