Стали известны соперники сборной России по группе на Евро-2020

На групповом этапе чемпионата Европы по футболу Россия сыграет с командами Бельгии, Дании и Финляндии. Последний соперник подопечных Станислава Черчесова определился во время жеребьевки в Бухаресте 30 ноября.

Первый матч сборная России проведет 13 июня в Санкт-Петербурге. Соперником станет национальная команда Бельгии. Вторую игру подопечные Станислава Черчесова так же проведут в России — соперником станет сборная Финляндии. Матч состоится 17 июня.

Заключительный матч группового этапа российская сборная проведет 22 июня в Копенгагене. Против команды России сыграет сборная Дании.

Также определилась так называемая «группа смерти» Евро-2020. В группе F сыграют чемпионы мира французы, победители прошлого Евро португальцы, сборная Германии, а также один из победителей стыковых матчей. Последней командой в этом квартире может стать Исландия, Болгария, Венгрия или Бельгия.

Чемпионат Европы по футболу 2020 года пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 городах. Матчи турнира примут Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Бильбао, Будапешт, Бухарест, Глазго, Дублин, Копенгаген, Лондон, Мюнхен и Рим. В финальной стадии Евро-2020 сыграют 24 команды, которые поделили на шесть групп.

Санкт-Петербург примет четыре матча турнира. В российском городе пройдут три игры группы B, среди которых два матча сборной России, и один из четвертьфиналов 3 июля.