Стали известны соперники российской молодежки на МЧМ-2021

В группу с российскими хоккеистами попали команды из Швеции, Чехии, Австрии и США. Во второй группе бороться за первенство будут игроки из Канады, Финляндии, Швейцарии, Германии и Словакии.

Молодежный чемпионат мира 2021 года пройдет в Канаде. Соревнования примут города Эдмонтон и Ред-Дире.

По итогам последнего чемпионата мира по хоккею молодежная сборная России заняла второе место. В финале подопечные Валерия Брагина уступили сборной Канады со счетом 4:3.

Игра проходила в чешской Остраве. Почти всю игру россияне вели в счете, но в отыгрались со счета 1:3, а в конце забили последнюю шайбу, которая определила победителя.

Для россиян это десятое серебро чемпионата мира. Победителями турнира сборная становилась, начиная с 1999 года, четыре раза. Канадцы стали победителями в 18-й раз. Третье место по итогам соревнований завоевала сборная Швеции.