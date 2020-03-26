Стали известны самые высокооплачиваемые футболисты мира

Нападающий «Барселоны» Месси заработал больше всех своих коллег — 131 миллион евро. Форвард «Ювентуса» Роналду отстает от него 13 миллионов. Тройку замкнул игрок ПСЖ Неймар. Он заработал 95 миллионов евро. На четвертом месте — форвард «Реала» Гарет Бэйл с 38,7 миллионами, на пятом — нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн с 38,5 миллионами.

Ранее СМИ написали, что Криштиану Роналду хочет уйти из «Ювентуса» в конце сезона. За итальянский клуб он играет с 2018 года, контракт заканчивается в июне 2022 года. Журналисты из испанского издания Diario Gol написали, что Роналду мечтают заполучить французский клуб «Пари Сен-Жермен» и английский «Манчестер Юнайтед».

Недавно главный соперник португальца, Лионель Месси, сделал ему комплимент. Аргентинец назвал Криштиану нападающим-хищником. По мнению Месси, Роналду и дальше будет показывать результативную игру.