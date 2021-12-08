Стали известны причины срыва трансфера Кавани в «Динамо»

Руководство «Динамо» отказалось удовлетворить финансовые запросы уругвайского футболиста Эдинсона Кавани, поэтому его трансфер в московский клуб сорвался. Об этом написала «Газета.ru» со ссылкой на профильные СМИ.

По данным издания, Кавани планировал заключить с «Динамо» контракт на два года и получать за сезон восемь с половиной миллионов евро. Кроме того, он рассчитывал на подъемные в размере 15 миллионов евро.

Футболист стал свободным агентом летом прошлого года после истечения контракта с «ПСЖ». Он перешел в стан «Манчестер Юнайтед» и в текущем сезоне Английской премьер-лиги забил один гол в пяти матчах.