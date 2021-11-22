Стали известны причины, по которым Зидан отказался тренировать «Манчестер Юнайтед»

Выяснилось, почему бывший наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан отказался занять пост главного тренера «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на иностранные СМИ.

По данным издания, Зидан отказался возглавить «красных дьяволов» из-за недостаточного знания английского языка. Другая причина отказа заключалась в нежелании его жены переезжать в Великобританию. Отмечается, что Зидан не планирует возобновлять тренерскую карьеру в «Реале». Он намерен возглавить французскую сборную.