Стали известны претендующие на Кокорина клубы

Пока перед Кокориным закрыли двери в «Зените», другие клубы выстроились в очередь. Сейчас им заинтересовались казанский «Рубин» и калининградская «Балтика». А вот будет ли конкретное предложение и захочет ли Кокорин сменить прописку, пока непонятно.

Претендующие на Кокорина клубы назвал РБК со ссылкой на источники из окружения футболиста. Информацию о том, что «Балтика» начала переговоры с Кокориным, подтвердил председатель совета директоров клуба Александр Шендерюк-Жидков.

«Я могу подтвердить факт переговоров с Александром. Мы надеемся, что он перейдет к нам и станет одним из лидеров команды», — заявил представитель калининградского клуба.

Александр Шендерюк-Жидков пояснил, что в команде играет близкий друг Кокорина, футболист Алан Чочиев. Это поможет игроку быстро влиться в коллектив.

«Мы считаем, что вторая по силе лига страны могла бы стать хорошей площадкой для возвращения Александра в футбол, с одной стороны, а с другой, поможет клубу решить его турнирные задачи», — подчеркнул представитель «Балтики» и уточнил, что клуб готов заключить контракт с Кокориным до конца сезона.

Близкий к Кокорину источник сообщил, что футболистом заинтересовался тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий. Руководство клуба ведет прямые переговоры со спортсменом. В самом клубе подтвердили этот факт. Там пояснили, что сейчас ждут разрешения ситуации с «Зенитом». Кокорина перевели во вторую команду после его демарша с отказом перейти в «Сочи». Сам футболист пока не прокомментировал переговоры с клубами.

Ранее в СМИ появилась информация, что после разногласий с «Зенитом» Александр Кокорин может стать игроком европейских клубов. Осведомленный источник заявил, что агенты футболиста не видят возможности на получение нового контракта в России из-за характера игрока. Однако трансферное окно в Европе уже закрылось, а об уходе Кокорина из «Зенита» так ничего и не известно.