Стали известны предложенные Месси условия контракта от «ПСЖ» | 360°

Спорт 01 октября 2022, 05:17 Поделиться Telegram

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Viber Стали известны предложенные Месси условия контракта от «ПСЖ» El Larguero: «ПСЖ» предлагает Месси продлить контракт по схеме «1 + 1» Pxhere.com

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Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» («ПСЖ») предложил аргентинскому нападающему Лионелю Месси новый контракт. Об этом говорится в Twitter-аккаунте El Larguero.

Как сообщил источник издания, «ПСЖ» предложил Месси новый контракт по схеме 1+1 при прежних финансовых условиях, которые составляют 30 миллионов евро. Аргентинец, как указано, изучит предложенный контракт.

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Лионель Месси — воспитанник «Барселоны», отметила «Газета.ru». Футболист дебютировал за основную команду в 2004 году. Месси вместе с каталонским клубом выиграл 35 титулов. Сам футболист становился обладателем «Золотого мяча» шесть раз.

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Forbes ранее сообщил, что Мессии выразил готовность обсудить свое возвращение в «Барселону». Предложение о трансфере поступило от президента каталонского футбольного клуба Жоану Лапорте. Он позвонил футболисту с предложением и извинился, что футбольный клуб ранее не смог продлить с ним контракт. По данным издания, Месси выразил готовность обсудить трансфер после ЧМ-2022.

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