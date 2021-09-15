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    15 сентября 2021, 10:06

    Стали известны подробности восстановления биатлонистки Ульяны Кайшевой

    Оксана Лавнюженко

    Лидер сборной России по биатлону Ульяна Кайшева после травмы спины, полученной на сборах в Раубичах, не поехала с командой в Сочи. Пока она тренируется в Удмурдии, но без тяжелых нагрузок, рассказал сайт NEWS.ru со ссылкой на источник.

    Стали известны подробности восстановления биатлонистки Ульяны Кайшевой

    Сейчас состояние биатлонистки намного лучше. Она прошла обследование после травмы и начала реабилитацию. Главный врач сборной Алексей Лагуточкин назначил спортсменке ударно-волновую терапию. У биатлонистки до сих пор иногда повышается температура.

    Будет ли участвовать Кайшева в чемпионате России, пока не известно. Если ее организм восстановится полностью, она может выступить в спринте и в эстафете.