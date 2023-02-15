Спорт 15 февраля 2023, 21:02 Стали известны подробности потасовки «Шинника» с украинскими футболистами Врач «Шинника» Агаханян: украинские футболисты начали драку, услышав русскую речь Pxhere

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Драка футболистов ярославского «Шинника» началась после того, как украинец ударил одного из российских спортсменов за русскую речь. Об этом РИА «Новости» сообщил врач команды Гарегин Агаханян.

По его словам, ярославские футболисты не затевали потасовку. Провокатором стали именно спортсмены украинского «Миная».

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«Сначала они выловили в несколько человек одного молодого в лифте, ударили его за русскую речь, потом несколько человек предложили начальнику команды спеть украинский гимн», — рассказал Агаханян.

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После всей командой украинцы поднялись на этаж, где им «оказали сопротивление» пять человек, потом подошли еще трое. Из-за численного преимущества они чувствовали себя уверенно. Но когда ярославская команда собралась, чтобы дать «ответы на вопросы украинцев», те не пришли на тренировки.

«Мы их ждали часа три, но нам сказали, что их не привезут и что они с нами не пересекутся», — подчеркнул Агаханян.

Врач подчеркнул, что его подопечные не собирались ни с кем ссориться. Они не прятались по углам: порядка восьми спортсменов вышли против почти всей украинской команды.

Потасовка случилась в отеле Royal Seginus в Анталье. Футболисты «Миная» накинулись на одного из спортсменов «Шинника». Другие игроки вступились за своего одноклубника, после чего началась массовая драка.

Генеральный директор ассоциации «Футбольный клуб „Шинник“» Сергей Кулаков сообщил «360», что клуб еще во время зимних сборов просил руководство отеля не заселять туда украинских представителей.