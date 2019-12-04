В первой корзине дивизиона оказались Россия, Австрия, Уэльс и Чехия.

Во второй корзина — Шотландия, Норвегия, Сербия и Финляндия. В третью вошли Словакия, Турция, Ирландия и Северная Ирландия. В четвертую — Болгария, Израиль, Венгрия и Румыния.

Жеребьевка состоится 3 марта 2020 года. Групповой этап начнется с 3 сентября и продлится до 17 ноября. Финальная часть турнира пройдет с 31 мая по 8 июня 2021 года.