Спорт 17 марта 2023, 17:13 Стали известны пары четвертьфиналистов Лиги чемпионов Пары четвертьфиналистов Лиги чемпионов определили после жеребьевки Википедия

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Жеребьевка четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023 завершилась в Ньоне. Публикуем итоговый список пар.

1. «Реал» (Мадрид, Испания) сыграет с «Челси» (Лондон, Англия).

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2. «Бенфика» (Лиссабон, Португалия) сразится с «Интером» (Милан, Италия).

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3. «Манчестер Сити» (Англия) встретится с «Баварией» (Мюнхен, Германия).

4. «Милан» (Италия) померяется силами с «Наполи» (Неаполь, Италия).

Первые матчи состоятся 11 и 12 апреля. Клубы, указанные в списке первыми, проведут встречу на своих домашних стадионах. Ответные поединки пройдут 18 и 19 апреля. Полуфиналы назначили на 9, 10 и 16, 17 мая.

Финал Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023 пройдет 10 июня в Стамбуле на олимпийском стадионе имени Ататюрка.