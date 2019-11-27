Стали известны номинанты на звание лучшего молодого игрока года в РПЛ

В Детской футбольной лиге определились с игроками, которые могут претендовать на премию «Первая пятерка» в 2019 году. Ее вручают лучшему молодому игроку в Российской премьер-лиге.

Всего в списке кандидатов оказались 11 футболистов, чей возраст не старше 21 года, сообщили в пресс-службе ДФЛ. Уточняется, что спортсмены должны провести минимум 50% матчей своей команды в РПЛ.

Среди номинатов — вратарь московского «Спартака» Александр Максименко, а также нападающие «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов и Иван Игнатьев.

Глава комитета РФС назвал «нищенской» зарплату арбитров Подробнее

Лучшим молодым игроком могут признать «армейцев» Игоря Дивеева, Ивана Облякова или выступающего за «Динамо» Романа Евгеньева. Также претендуют на звание Даниил Глебов («Ростов»), Александр Ломовицкий («Спартак» — «Арсенал»), Матвей Сафонов («Краснодар»), Николай Рассказов («Спартак»), Даниил Уткин («Краснодар»).

Лучшего молодого игрока выберут в ходе голосования, участие в котором примут все руководители и главные тренеры клубов РПЛ. Достойного звания вместе с ними определят представители Футбольной национальной лиги, Профессиональной футбольной лиги, эксперты и представители СМИ.

Для впервые вышедшего на поле и показавшего себя наиболее ярко учредили специальный приз — «Первый выход». Все претендующие на него игроки не старше 19 лет.

Премия «Первая пятерка» вручается ДФЛ с 2002 года. Среди ее обладателей — Игорь Акинфеев, Александр Кокорин, Александр Головин и другие именитые футболисты.