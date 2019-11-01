Стали известны гонорары Альвареса и Ковалева за бой в США

Ковалев провел с Альваресом дуэль взглядов в Лас-Вегасе. Видео Подробнее

По данным издания, поединок за пояс чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBO (Всемирная боксерская организация) состоится в ночь со второго на третье ноября в Лас-Вегасе. Согласно информации, обнародованной спортивным комитетом штата Невада, после боя россиянину полагается три миллиона долларов, а мексиканцу — 35 миллионов, как обладателю поясов трех организаций.

Уточняется, что Альварес провел в своей карьере 55 боев, 52 из которых выиграл. На счету Ковалева 34 победы, одна ничья и три поражения.