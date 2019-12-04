Стали известны даты товарищеских матчей сборной РФ перед Евро-2020

По словам Черчесова, планировалось сыграть четыре контрольных матча, но, возможно, российские футболисты отыграют три встречи.

«Матчи состоятся 28 и 31 марта, а также 2 и 6 июня», — указал главный тренер сборной. Он добавил, что все наставники потенциальных соперников дали добро.

«Теперь дело за руководителями», — цитирует специалиста сайт «Аргументы и факты».

При этом Черчесов не сказал, с какими именно командами сыграют россияне.