Стали известны даты товарищеских матчей сборной РФ перед Евро-2020
Наставник отечественной сборной по футболу Станислав Черчесов уточнил даты товарищеских матчей, которые проведут его подопечные перед началом чемпионата Европы. Об этом сообщил «Интерфакс».
По словам Черчесова, планировалось сыграть четыре контрольных матча, но, возможно, российские футболисты отыграют три встречи.
«Матчи состоятся 28 и 31 марта, а также 2 и 6 июня», — указал главный тренер сборной. Он добавил, что все наставники потенциальных соперников дали добро.
«Теперь дело за руководителями», — цитирует специалиста сайт «Аргументы и факты».
При этом Черчесов не сказал, с какими именно командами сыграют россияне.