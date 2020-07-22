Стала известна желаемая сумма контракта Кокорина с новым клубом

29-летнего форварда сейчас хотят заполучить петербургский «Зенит», «Сочи», казанский «Рубин», а также московские клубы «Динамо» и «Локомотив». При этом сам Кокорин заявил, что примет решение о переходе не раньше следующей недели. Тогда заканчивается срок арендного соглашения футболиста с клубом «Сочи» и контракт с «Зенитом».

Ранее сообщалось, что «Динамо» и «Рубин» уже предложили спортсмену контракты.

В этом сезоне Кокорин провел в составе «Сочи» 10 матчей, на его счету семь голов. Всего за всю карьеру спортсмен провел 243 матча в РПЛ, забив 65 мячей и сделав 32 голевые передачи.