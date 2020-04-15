Стала известна лучшая пятерка российских футболистов в истории АПЛ

По данным издания, топ-5 возглавил бывший хавбек «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис, который выступал за клуб в начале-середине 90-х. Он дважды становился чемпионом Англии.

На второй позиции расположился экс-полузащитник лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин. На третьем месте Алексей Смертин, игравший за «Чарльтон», «Портсмут», «Фулхэм» и «Челси».

На четвертом оказался бывший бомбардир «Тоттенхэма» Роман Павлюченко. Пятерку замкнул экс- защитник «Челси» Юрий Жирков.