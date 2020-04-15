    15 апреля 2020, 11:26

    Стала известна лучшая пятерка российских футболистов в истории АПЛ

    Артур Блянихов

    Рейтинг лучших российских футболистов в истории АПЛ (Английская премьер-лига) составил портал beIN SPORTS, передает «Газета.ru».

    По данным издания, топ-5 возглавил бывший хавбек «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис, который выступал за клуб в начале-середине 90-х. Он дважды становился чемпионом Англии.

    На второй позиции расположился экс-полузащитник лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин. На третьем месте Алексей Смертин, игравший за «Чарльтон», «Портсмут», «Фулхэм» и «Челси».

    На четвертом оказался бывший бомбардир «Тоттенхэма» Роман Павлюченко. Пятерку замкнул экс- защитник «Челси» Юрий Жирков.