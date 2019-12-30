Стала известна дата окончания карьеры Хабиба Нурмагомедова

Отец прославленного российского бойца MMA Хабиба Нурмагомедова назвал приблизительную дату завершения карьеры своего сына. Такое заявление Абдулманап Нурмагомедов сделал в интервью YouTube-каналу «События в мире бокса и ММА».

По его словам, Хабибу «пора заканчивать в ближайшее время». «Год или два — посмотрим, решит вся команда», — сообщил он.

Абдулманап Нурмагомедов пояснил, что невозможно всегда показывать хорошие бои, потому надо верный момент для того, чтобы завершить карьеру. Он также добавил, что есть возможность заработать еще несколько побед, однако его сын «слишком много прошел».

«Слишком много травм было, очень тяжелый тренировочный процесс. Вы думаете, нам легко дались 28-0?» — задал вопрос он.

Хабиб Нурмагомедов на данный момент является победителем всех 28 поединков в UFС. 18 апреля в Нью-Йорке он будет защищать чемпионский пояс в легком весе и выступит против Тони Фергюсона.