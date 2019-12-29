Стала известна дата боя Емельяненко с Исмаиловым

Российский боец смешанных единоборств (MMA) Александр Емельяненко проведет бой с Магомедом Исмаиловым 3 апреля 2019 года на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA).

«Емельяненко и Исмаилов проведут бой 3 апреля на турнире в Москве», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы ACA.

На счету 38-летнего Александра Емельяненко 28 побед, семь поражений и одна ничья в ММА. В активе 33-летнего Исмаилова 13 побед, три поражения и одна ничья.

Глава Чечни Рамзан Кадыров 26 декабря рассказал о подготовке к бою с Александром Емельяненко. Кадыров на прошлой неделе вызвал на поединок бойца. Он заявил, что преподнесет Емельяненко урок мастерства, сделав бой недолгим и нескучным. Емельяненко принял вызов на поединок и предложил оппоненту, которого назвал другом и братом, выбрать время, место и стиль встречи.

29 ноября в Москве прошел боксерский поединок между Александром Емельяненко и стронгменом Михаилом Кокляевым. Емельяненко в первом раунде одолел тяжелоатлета.

Позже, Кокляев, комментируя поражение в этом поединке, заявил о желании провести реванш.