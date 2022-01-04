Главным тренером хоккейного клуба СКА стал Роман Ротенберг

Петербургский хоккейный клуб СКА объявил, что новым главным тренером команды стал Роман Ротенберг. Такое решение принял совет директоров клуба. На этом посту он сменит Валерия Брагина, который перейдет на позицию старшего тренера. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Основными целями кадровых перестановок стали улучшение управлением штабом и командой.

«Роман Ротенберг назначен на должность главного тренера. Валерий Брагин займет позицию старшего тренера. Александр Титов станет ассистентом главного тренера команды „СКА-1946“», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Валерий Брагин заявил, что команда стоит перед самым ответственным этапом сезона. Впереди Олимпийские игры в Пекине, до которых остается провести только 10 матчей. За оставшееся время нужно довести кандидатов на включение в сборную до пика формы, чтобы вывести команду в плей-офф. По его мнению, новый главный тренер справится с этой задачей.

«В течение последнего месяца мы опробовали вариант, когда Роман Борисович [Ротенберг] выполняет функции главного тренера, и это все сработало, есть результат. Поэтому принято решение закрепить это положение дел и формально», — отметил он.

В клубе Роман Ротенберг теперь будет совмещать два поста: вице-президента СКА и главного тренера. Кроме того, он является первым вице-президентом Федерации хоккея в России.