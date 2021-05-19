Стал известен топ-10 дорогих игроков КХЛ

Профильные СМИ обнародовали перечень самых дорогих игроков Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в нынешнем сезоне. С рейтингом ознакомилась «Газета.ru».

Бомбардир столичного «Динамо» Дмитрий Яшкин возглавил список. В год он получает 115 миллионов рублей. Защитник казахского «Барыса» Даррен Диц оказался на втором месте (100 миллионов рублей). Тройку замкнул другой нападающий «Динамо» Вадим Шипачев (95 миллионов).

Также в топ-10 попали Теему Хартикайнен («Салават Юлаев»), Филип Ларсен («Салават Юлаев»), Юха Метсола («Салават Юлаев»), Алексей Марченко («Локомотив») , Андре Петерсон («Локомотив»), Сергей Плотников («Металлург») и Владимир Ткачев («Трактор»).