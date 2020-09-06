Стал известен стартовый состав сборной России в матче с Венгрией

На ворота встанет Антон Шунин из московского «Динамо». Линию защиты выстроят Георгий Джикия («Спартак» Москва), Федор Кудряшов («Антальяспор» Турция), Андрей Семенов («Ахмат» Грозный) и Марио Фернандес (ЦСКА Москва). В полузащите сыграют Роман Зобнин («Спартак» Москва), Антон Миранчук («Локомотив» Москва), Магомед Оздоев («Зенит» Санкт-Петербург), Алексей Ионов («Ростов» Ростов-на-Дону), Далер Кузяев (без клуба).

На острие атаки — капитан сборной России Артем Дзюба из петербургского «Зенита».

3 сентября наша команда обыграла в матче первого тура Лиги наций команду из Сербии со счетом 3:1. Два мяча в ворота сербов забил Дзюба. Второй мяч он положил в ворота левой и заявил, что это его ответ хейтерам, которые обвиняют форварда в «одноногости».

Матч Россия — Венгрия начнется в 19:00 по московскому времени на стадионе «Ференц Пушкаш».