Стал известен стартовый состав сборной России на матч с Кипром

Сборная России по футболу опубликовала стартовый состав на матч отборочного турнира ЧМ-2022 против сборной Кипра.

С первых минут на поле выйдут Матвей Сафонов, Алексей Сутормин, Игорь Дивеев, Максим Осипенко, Сергей Терехов, Александр Ерохин, Даниил Фомин, Александр Головин, Андрей Мостовой, Федор Смолов и Алексей Миранчук. В этом матче капитаном сборной будет Головин.

Встреча состоится на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Начало в 20:00 по московскому времени.

В воскресенье, 14 ноября, россияне улетят в Сплит, где сыграют со сборной Хорватии. На сегодняшний день Россия лидирует в своей группе с 19 очками. На втором месте Хорватия с 17 очками, Кипр — на последнем месте с пятью очками.

Накануне главный тренер сборной России Валерий Карпин на предматчевой пресс-конференции заявил, что бывший капитан национальной команды и нападающий «Зенита» Артем Дзюба не вернется в состав сборной. Этот вопрос закрыт.