Стал известен состав участников нового сезона КХЛ

Решение о том, что в сезоне примут участие 23 клуба, было принято руководством лиги в пятницу, 7 июля по результатам заочного голосования. В предыдущем сезоне в соревнованиях участвовало 24 команды. Новый сезон лиги начнется 2 сентября.

Отмечается, что 1 апреля клуб «Адмирал» сообщил, что не будет играть в следующем году в новом сезоне. Приморские клубы из-за коронавируса приостановили контракты с игроками. А предусмотренное финансирование отправили в резервный фонд Приморья на мероприятия по борьбе с распространением COVID-19.

В прошедшем сезоне чемпионом стала команда ЦСКА. На втором месте оказались СКА и Санкт-Петербурга и казанский «Ак Барс». Победитель соревнования выиграл со счетом 4:0 у нижегородского клуба «Торпедо».