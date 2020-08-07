Стал известен состав участников нового сезона КХЛ
В КХЛ заявили, что в сезоне-2020/21 примут участие 23 клуба из шести стран. При этом из-за финансовых проблем в соревновании на лед не выйдут хоккеисты владивостокского «Адмирала». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу лиги.
Решение о том, что в сезоне примут участие 23 клуба, было принято руководством лиги в пятницу, 7 июля по результатам заочного голосования. В предыдущем сезоне в соревнованиях участвовало 24 команды. Новый сезон лиги начнется 2 сентября.
Отмечается, что 1 апреля клуб «Адмирал» сообщил, что не будет играть в следующем году в новом сезоне. Приморские клубы из-за коронавируса приостановили контракты с игроками. А предусмотренное финансирование отправили в резервный фонд Приморья на мероприятия по борьбе с распространением COVID-19.
В прошедшем сезоне чемпионом стала команда ЦСКА. На втором месте оказались СКА и Санкт-Петербурга и казанский «Ак Барс». Победитель соревнования выиграл со счетом 4:0 у нижегородского клуба «Торпедо».