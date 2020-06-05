Стал известен состав тренерских штабов российских сборных по хоккею

Уточняется, что олимпийскую сборную по-прежнему будет возглавлять Олег Браташ. В его штабе числятся Филипп Арзамазов, Александр Колобков, Николай Хабибулин, Егор Башкатов и Константин Горовиков.

Альберта Лещева назначили на пост наставника юниорской сборной U-18. Владимир Потапов будет тренировать команду U-17, а Александр Титов — U-16. Женскую сборную отдали под начало Евгения Бобарико. Олимпийский состав у Дениса Афиногенова. Александр Сырцов поработает со сборными U-18 и U-16.