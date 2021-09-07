Стал известен состав сборной России по футболу на матче с Мальтой

Футбольная сборная России объявила свой стартовый состав на отборочный матч ЧМ-2022 с Мальтой. Список игроков опубликовали на официальной странице команды в Twitter.

На поле выйдут Гилерме, Караваев, Дивеев, Осипенко, Кузяев, Ерохин, Баринов, Захарян, Миранчук, Ионов и Смолов. На скамейке запасных будут Максименко, Лунев, Мухин, Чернышев, Заболотный, Бакаев, Зобнин, Самошников, Джикия, Сутормин, Жемалетдинов, Тюкавин.

Капитаном команды во время предстоящей встречи с Мальтой выступит Федор Смолов. Ранее тренер сборной Валерий Карпин не исключал такой возможности, но говорил, что возглавить команду сможет любой из игроков, который выйдет на поле. Окончательное решение все-таки оказалось в пользу Смолова.

Матч с мальтийской командой стартует в 21.45 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Открытие Банк Арена».