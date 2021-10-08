Стал известен состав сборной России по футболу на матч со Словакией

Стал известен стартовый состав футболистов сборной России на матч со Словакией в рамках отборочного тура чемпионата мира — 2022. С капитанской повязкой на поле выйдет Далер Кузяев.

Об этом сообщили в пресс-службе национальной команды.

Стартовый состав сборной России: Матвей Сафонов (голкипер), Алексей Сутормин, Игорь Дивеев, Георгий Джикия, Сергей Терехов, Далер Кузяев (капитан), Дмитрий Баринов, Александр Ерохин, Зелимхан Бакаев, Федор Смолов, Арсен Захарян.

Стартовый состав сборной Словакии: Марек Родак (вратарь), Петер Пекарик, Любомир Шатка, Шкриньяр, Давид Ганцко, Юрай Куцка, Гамшик, Ондрей Дуда, Иван Шранц, Лукаш Гараслин и Роберт Боженик.

Игра начнется в 21:45 в Казани. Сейчас у россиян 13 очков — они занимают второе место в группе H, на первом расположились хорваты. Словакия занимает третье место с девятью очками.

Ранее экс-капитан сборной России по футболу Артем Дзюба признался, что перестал получать удовольствие от игры. Он отметил, что столкнулся с проблемами с мотивацией после неудачи российской сборной на Евро-2020, однако постепенно кайф от игры начал возвращаться.

Несмотря на это спортсмен отказался играть в составе сборной на чемпионате мира — 2022. Он отметил, что находится не в лучшей форме и не может показать нужные результаты на поле. Однако об окончательном уходе футболист пока не говорил.