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    08 октября 2021, 21:03

    Стал известен состав сборной России по футболу на матч со Словакией

    Сборная России по футболу назвала стартовый состав на матч ЧМ со Словакией — Далер Кузяев новый капитан

    Нина Петлинова

    Стал известен стартовый состав футболистов сборной России на матч со Словакией в рамках отборочного тура чемпионата мира — 2022. С капитанской повязкой на поле выйдет Далер Кузяев.

    Об этом сообщили в пресс-службе национальной команды.

    Стартовый состав сборной России: Матвей Сафонов (голкипер), Алексей Сутормин, Игорь Дивеев, Георгий Джикия, Сергей Терехов, Далер Кузяев (капитан), Дмитрий Баринов, Александр Ерохин, Зелимхан Бакаев, Федор Смолов, Арсен Захарян.

    Стартовый состав сборной Словакии: Марек Родак (вратарь), Петер Пекарик, Любомир Шатка, Шкриньяр, Давид Ганцко, Юрай Куцка, Гамшик, Ондрей Дуда, Иван Шранц, Лукаш Гараслин и Роберт Боженик.

    Игра начнется в 21:45 в Казани. Сейчас у россиян 13 очков — они занимают второе место в группе H, на первом расположились хорваты. Словакия занимает третье место с девятью очками.

    Ранее экс-капитан сборной России по футболу Артем Дзюба признался, что перестал получать удовольствие от игры. Он отметил, что столкнулся с проблемами с мотивацией после неудачи российской сборной на Евро-2020, однако постепенно кайф от игры начал возвращаться.

    Несмотря на это спортсмен отказался играть в составе сборной на чемпионате мира — 2022. Он отметил, что находится не в лучшей форме и не может показать нужные результаты на поле. Однако об окончательном уходе футболист пока не говорил.