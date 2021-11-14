Стал известен состав сборной России на решающий матч отбора на ЧМ по футболу

Сборная России опубликовала стартовый состав на матч против хорватов в рамках отбора на чемпионат мира по футболу. Капитаном стал Георгий Джикия.

С первых минут на поле выйдут Матвей Сафонов, Игорь Дивеев, Георгий Джикия, Роман Кудряшов, Вячеслав Караваев, Дмитрий Баринов, Даниил Фомин, Александр Головин, Алексей Ионов, Федор Смолов и Зелимхан Бакаев.

Встреча между сборными России и Хорватии пройдет в Сплите 14 ноября. Матч начнется в 17:00 по московскому времени.

По мнению главного тренера сборной Хорватии Златко Далича, футболисты сборной России поменяли стиль игры на атакующий. В этом, по его словам, заслуга нового наставника команды Валерия Карпина.

В группе H Россия лидирует с 22 очками. У Хорватии в активе 20 очков, она на втором месте. Если россияне обыграют хорватов, то смогут выйти в финальный этап чемпионата мира с первого места в группе.