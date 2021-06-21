Стал известен состав сборной России на решающий матч группового этапа Евро-2020

Сборная России объявила стартовый состав на свой заключительный матч группового этапа Евро. Игра против датчан начнется в 22:00 по московскому времени.

Список футболистов российская сборная опубликовала в Twitter. Команды выйдут на поле в рамках заключительного тура группы B. Игра пройдет 21 июня на стадионе в Копенгагене.

Во время игры второго тура против финнов Фернандес получил травму. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу сборной Финляндии.

Сборная России уже провела два матча Евро-2020. Сейчас команда, набравшая три очка, находится на втором месте, позволяющем попасть в плей-офф. Спортсмены из Дании пока заработали ноль баллов. Команда занимает четвертую строчку.

Ранее футбольный эксперт и спортивный функционер Андрей Малосолов заявил, что датская команда является быстрой и шустрой. Он подчеркнул, что только победа гарантирует России участие в дальнейшей стадии Евро. По словам эксперта, россияне должны показать на поле запредельный настрой, чувство патриотизма и командную игру. Эти три составляющие станут залогом победы над датчанами.